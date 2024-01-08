نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية علاء زينهم في مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان علاء زينهم من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم “ المعلم”، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024.

ويجسد الفنان علاء زينهم خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتثير الشخصية نوع من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل "المعلم"



ويضم مسلسل المعلم بجانب مصطفى شعبان مجموعة من الفنانين ومن أبرزهم: علاء زينهم، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، تمهيدًا لبدء التصوير.

قصة مسلسل" المعلم"

وتدور القصة حول مصطفى شعبان، الذي يلعب دور تاجر سمك في بعض المناطق الشعبية، ويواجه تحديات وصراعات مختلفة خلال عمله، وتتشابك حياته مع العديد من الأزمات التي يحاول حلها.



آخر أعمال علاء زينهم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان علاء زينهم مسلسل " جت سليمة"، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي عرض خلال السباق الرمضاني، والذي نال على إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل "جت سليمة"

وضم المسلسل "جت سليمة " مجموعة من النجوم أبرزهم دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سلوى عثمان، سامي مغاوري، خالد الصاوي وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج إسلام خيري وتأليف كريم يوسف.

أحداث مسلسل "جت سليمة"

ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول فتاة تبدأ بقراءة كتابًا قديمًا وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.