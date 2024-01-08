بهذه الطريقة.. محمد على رزق يواسي وائل دحدوح في وفاة نجله

القاهرة - محمد ابراهيم - واسى الفنان محمد على رزق الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، وائل الدحدوح الذي فقد نجله حمزة صباح أمس في قصف اسرائيلي استهدف سيارة تقتل الصحفيين في خان يونس.

وشارك جمهوره بصورة الصحفي وائل دحدوح من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالتعليق قال فيه:" ربنا يكسركم ويقهركم زي ما كسرتم وقهرتم الراجل ده وغيره كثير".

تعليقات الجمهور على منشور محمد علي رزق

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات، ربنا يصبرهم، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، حسبي الله ونعم الوكيل، يارب احفظ شعبنا وشعب فلسطين.



مشاركة محمد علي رزق في "درويلة"

وفي سياق منفصل، يشارك الفنان محمد على رزق من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "درويلة"

ويشمل الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.



أخر أعمال محمد علي رزق

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد على رزق هي حكاية “تاكسى” من مسلسل في كل أسبوع حكاية هو مسلسل مكون من 6 حكايات، تنقسم كل حكاية إلى 5 حلقات، تدور الحلقات حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي، ومع نهاية كل حكاية تجمع الصدفة شخصيات الحكاية المنتهية بالحكاية الجديدة.

والحكاية من بطولة أيتن عامر، دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، نضال الشافعي، إنجي شرف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.