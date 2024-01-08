نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تامر مجدي "مثلي الأعلي في التمثيل الفنان أحمد العوضي والفنان كريم عبدالعزيز".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر مجدي عن سعادته الكبيرة بوجوده مع الفنان أحمد العوضي في أول بطولة سينمائية له، و مشاركته فيها كأحتفال.

و صرح أيضًا أنه كان يتمني مشاركته تمثيليًا ولكن تحدث قائلًا الادوار جايه كتير والاعمال القادمه أن شاءلله مع بعض.

وتحدث أيضًا عن مشاركته العوضي في ضرب نار والاختيار وأضاف قائلًا مبسوط ان العوضي هياخد حقو في السينما وأنه بيليق في أي حاجة. بخصوص عمله القادم تحدث عن فيلم الحشاشين وأيضا فيلم الجنه تحت اقدام الامهات وهو فيلم اجنبي عالمي وهيتعرض في مهرجان كان.

و بالنسبة للدراما كشف تحضيره لعمل ولكن لم يتم التعاقد حتي الان، وكشف أولوياته في العمل قائلًا أنا بحب كل الانواع ولكن أولوياتي السينما وبعدها دراما ويليها المسرح لان أنا كممثل دلوقتي لسه موصلتش لمرحلة السوبر ستار فمحتاج أن أوصل للناس بأكبر شكل وده هيحصل عن طريق السينما والدراما.

وكشف تامر مجدي عن المخرجين الذي يريد التعامل معهم وقال نفسي اشتغل مع مروان حامد وشريف عرفه ودراما أستاذ محمد سامي، و تحدث عن مثله الاعلي في الممثلين فذكر أسم العوضي والفنان كريم عبدالعزيز.