سيمون: أعشق ليلي مراد ومحمد فوزي وأنا عقلانية ومش رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سيمون من خلال برنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي أنها تعشق الفنانة والمطربة ليلي مراد وكانت هناك فكرة ان اقدم عمل فني عن ليلي مراد وانور وجدي ولكن هناك من سبق وقدم الفكرة .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من النآس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، إنه ا من عشاق الفنان والمطرب محمد فوزي وانا احبه بشدة وقامت بغناء اغنية اللي يهواك اهوه وذكرت إنه ا قامت بغناء هذه الاغنية امام سيدم الشاشة العربية فاتن حمامة .

و أشارت سيمون إلي إنه ا عقلانية ومش رومانسية، واتمني دائما تقديم أدوار تنال اعجاب الجميع، واتمني ان اغني في الأوبرا في وجود اوركسترا، واتمني علي المستوي الشخصي ان لا اكون ما ظلمتش حد، واخاف من المرض وأجهز نفسي للنهاية واتمني دوام الصحة.

من هي سيمون ؟

هي متزوجة من الناشط السياسي «محمد غنيم» وحاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية،.

و قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري.

و خلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح، و حصلت عام 2000 بمصر على جائزة أفضل ممثلة مسرح مصرية.