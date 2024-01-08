"خاص "خالد يوسف.. "زينة مختلفتش لكن نضجت أكثر وبقت ممثلة أهم أكثر" «فيديو»

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المخرج خالد يوسف في العرض الخاص لفيلم الاسكندراني قبل عرضه في دور العرض السينمائيه بيومين في أحدى سينمات أكتوبر عن سعادته بالعمل مع أحمد العوضي ويتمنى أن يكون أخرج فيلم قوي مثل قيمه هذا الرجل.

و تحدث أيضًا المخرج خالد يوسف عن زينة قائلًا، هي مختلفتش لكن نضجت أكثر وبقت ممثلة أهم أكثر وكل ما السنين بتعدي كل ما زينة بتتقل كممثلة وطول عمرها أي ملحوظه أنا بقولهالها بتلتزم بيها وبرؤيتي للشخصية وبتنفذه أحسن منا شفتو في خيالي وأي أضافة بتجبها بتبقي في نفس الطريق مبتخرجش عنه.

و تحدث أيضًا المخرج خالد يوسف عن غزة وجنوب لبنان والضرب الموجود بهما وقال شهداء بيسقطوا كل ثواني وعاوز أقول أن النصر لفلسطين، و هذة الدماء الذكية هي السبيل الوحيد للنصر للاسف الشديد، و غير الدم محدش صادق من أيام الوطن اللاجئ إلى الوطن المنصور.

فريق عمل الفيلم

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني"

وحصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.