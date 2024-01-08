نسرين طافش زوجة هاني رمزي في مسلسل " دون مقابل "

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة نسرين طافش على مسلسل “ دون مقابل ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، حيث تظهر بشخصية إعلامية وزوجة هاني رمزي خلال أحداث العمل، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

نجوم مسلسل دون مقابل

يشارك في بطولة مسلسل “دون مقابل” هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

أحداث مسلسل دون مقابل

مسلسل “دون مقابل” يدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد.

شخصية داليا البحيري في مسلسل دون مقابل

تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء.

شخصية هاني رمزي في مسلسل دون مقابل

ويجسد هاني رمزي شخصية ضابط شرطة متقاعد خلال أحداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال شهر يناير الحالي.

نسرين طافش تنتظر فيلم السيستم

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش عرض فيلم “ السيستم ” الذي يشارك في بطولته النجم أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتظهر طافش خلال أحداث العمل بشخصية فتاة لديها عقدة من الرجال، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي.

ويضم فيلم السيستم كل من: بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

نسرين طافش تتعاقد على فيلم بنقدر ظروفك

كما تتعاون نسرين طافش مع أحمد الفيشاوي مرة أخرى خلال عمل سينمائي بعنوان “ بنقدر ظروفك”، وتجسد شخصية صاحبة قناة طبخ على اليوتيوب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في الفيلم كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، والفيلم من تأليف وإنتاج سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.