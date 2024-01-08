راغب علامة يستهلّ العام ٢٠٢٤ بحفليْن فنييْن كبيريْن ينطلق السوبر ستار راغب علامة

القاهرة - محمد ابراهيم - بنشاطه الفنيّ في العام الجديد بحفل ضخم في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في ليلة فنية مميّزة بعنوان "ألحان صلاح الشرنوبي"، والتي سبق أن أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إحتفاء بمسيرة الملحّن المصريّ الشهير.

يقام الحفل في الثامن عشر من الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض على خشبة مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو تامر فيضي، وتشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم أصالة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور.

وبعد ذلك يتوجّه علامة في السابع والعشرين من الجاري إلى جزيرة قبرص حيث يحيي حفلًا فنيًا ضخمًا في أفخم فنادق مدينة ليماسول، والذي من المتوقع أن تحضره حشود غفيرة من جمهور علامة العربي المقيم في الجزيرة، إضافة إلى عدد من السيّاح من مختلف الدول العربية المجاورة الذين قرّروا التوجّه لقضاء إجازتهم في الجزيرة بالتزامن مع تاريخ حفل السوبر ستار.