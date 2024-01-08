نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل كاست في الدنيا.. محمود حجازي برفقة أبطال مسلسل “حدوته منسية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمود حجازي، مجموعة من الصور برفقة فريق عمل مسلسله الجديد “حدوته منسية” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر حجازي في الصور برفقة الفنانة سوسن بدر وعدد من صناع وأبطال العمل، وعلق عليها قائلًا: “حدوتة منسية مع أجمل كاست في الدنيا تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين واوعدكوا هتشوفوا حاجة حلوة أو ي إن شاء الله”.





قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.





ما هي آخر أعمال محمود حجازي الدرامية؟



ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرةمنالفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمودعبدالمغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرفمنهممحمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.





أحداث الكتيبة 101



تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

آخر أعمال محمود حجازي السينمائية



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور،وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.





أحداث الفيلم



وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حولالعالم،بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.