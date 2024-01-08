نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحمد حمدي حتة بيمسي على اخواته الحريفة".. كزبرة يشكر فريق عمل فيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب الراب أحمد خالد خميس والشهير ب كزبرة، عن سعادته بالمشاركة في أول تجربة تمثيل له من خلال السينما، في فيلم "الحريفة" والذي يخوض بطولته الفنان نور النبوي.

وكتب الفنان كزبرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “أحمد حمدي حتة بيمسي على أخواته الحريفة، كنت عايز أقولكم إني بجد كسبت أخوات بجد وربنا يخليكوا ليا، ومبسوط أوي إني كنت جزء من العمل معاكم واتعلمت منكوا حاجات كتير، وعمري بجد ما هنساكم عشان إنتوا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي وبشكر ربنا على إن خطوة نجاحي وتحقيق حلمي كانت معاكم يا أشطر رجالة في الدنيا وشكرًا لأستاذ طارق الجنايني على وقفتك جنبي بجد أنت أخويا الكبير وأستاذي وأبويا”.

وأردف كزبرة: “وبشكر أستاذ رؤوف السيد سفاح المخرجين على كل اللي عملته معايا على الشخصية والمساحة اللي كنت سيبهالي عشان اطلع اللي عندي وشكرًا لأستاذ إياد صالح على السيناريو الجامد وعلى دور حتة يا أحلي قلم حامي وشكرًا لفريدة فؤاد أجمد ستايلست في مصر بجد على اللبس الفاجر”.

واختتم حديثه قائلًا: “وبشكر أحلى بندق أخويا الكبير على نصايحك وشكرًا لأحلى مدير تصوير ميخا العالمي وشكرًا لأحلى يارا العشري ملكة الماركتنج وشكرا لكل الناس أنا مش عايز أنسي حد بس والله ربنا يخليكوا ليا، وشكرًا لأخويا وحبيبي نجم الشباك الأول نور النبوي”.

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.