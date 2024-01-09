نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " أبو نسب " ينافس أفلام دور العرض السينمائي بقوة وإيراداته بلغت مليون و9 آلاف جنيهًا أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ أبو نسب ” شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، وحققت ايراداته أمس مليون و9 آلاف جنيه، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ولازال ينافس بشدة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

نجوم فيلم أبو نسب

يشارك في فيلم “ أبو نسب ” عدد من النجوم أبرزهم محمد إمام وياسمين صبري، للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي خلال الأعمال السابقة، بعد فيلمي جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور، ويشاركهما البطولة ماجد الكدواني، محمد لطفي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

عرض فيلم أبو نسب في أستراليا

كما أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” عرض فيل “ أبو نسب” في أستراليا، اعتبارًا من الخميس المقبل.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: “أبو نسب في أستراليا احجز تذكرتك الآن، يعرض بداية من يوم الخميس المقبل 11 يناير، سارع بالحجز قبل نفاذ التذاكر”.