كريم رمزي يعرض مقترحاً لبطولة الدوري المصري في الموسم الجديد (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه رقم 10 عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على عرض مقترح جديد لجدول بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025.

كريم رمزي يعرض مقترح لجدول ترتيب الدوري

وعرض كريم رمزي في برنامجه خلال حلقة الأمس، تصور كامل لبطولة الدوري الممتاز بما فيها مواعيد المباريات والملاعب التي ستقام عليها هذه المباريات، وراعي كذلك المواجهات التي سيتم تأجيلها، وفترة التوقف الدولي

وأوضح الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه رقم 10، أن هذه الطريقة ستكون الأنسب لشكل جدول ترتيب الدوري، والذي يتم تقسيمه لـ34 مباراة في بطولة الدوري، وستستمر لمدة 247 يوم، حيث تنطلق المنافسات تحديدا يوم 23 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تنتهي في 28 مايو المقبل، وفقا لما تم عرضه في البرنامج.

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والجدير بالذكر أن فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نجح في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه، بعدما وصل إلى النقطة 85.