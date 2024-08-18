انت الأن تتابع خبر " الأهلي " يعلن عن رحيل نجم جديد عن النادي خلال ساعات .. الحريف خارج التتش !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من ضمن الأمور التي كانت تنتظرها الجماهير المحبة للنادي الأهلي بنهاية الموسم هو معرفة الحال الذي سوف تكون عليه قائمة الفريق خلال الموسم القادم نظرا لوجود العديد من اللاعبين الكبار والموهبين على مقاعد البدلاء طوال الموسم الماضي تحت قيادة السويسري كولر وهو أمر لم يكن من الممكن الحفاظ عليه في الموسم الجديد بسبب حاجة هؤلاء اللاعبين لمزيد من الدقائق كي يتمكنوا من التعبير عن انفسهم بشكل أكبر في ظل وجود بعض اللاعبين الاخرين اللذين يتشبثون بالوجود اساسيين داخل التشكيل بفضل أدائهم في الملعب
نجم الأهلي يغادر
- جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير الصادرة خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتحدث عن استعداد إدارة النادي الأهلي على الإعلان عن إعارة أحمد عبدالقادر جناح الفريق، إلى صفوف قطر القطري لمدة موسم واحد وهو الأمر الذي كان قد تم التمهيد له من خلال الأيام الماضية والحديث بشكل كبير عن الصفقة
- في ذات السياق يجري نجم الأهلي الكشف الطبي فور وصوله لقطر من أجل إتمام التعاقد بشكل نهائي حيث أن قيمة تلك الإعارة كانت قد بلغت نحو ال 300 ألف دولار لكنها في نفس الوقت لا تتضمن على أي بند يتيح للنادي القطري التفاوض على الشراء وهي نوع من الإعارات التي تسمي ” إعارة جافة ” لمدة عام على أن يعود اللاعب من جديد فور انتهاء الموسم لناديه