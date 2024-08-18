الرياضة

الأهلي يقبل استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط.. ومختار مختار بديلا

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أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي، على قبول الاعتذار الذي تقدم به الكابتن محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

الأهلي يقبل استقالة محسن صالح.. ومختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط
 

وقرر مجلس إدارة النادي الأحمر، برئاسة محمود الخطيب، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.. كما قرر المجلس ضم الكابتن محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن زكريا ناصف.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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