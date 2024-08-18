الأهلي يقبل استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط.. ومختار مختار بديلا

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أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي، على قبول الاعتذار الذي تقدم به الكابتن محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

الأهلي يقبل استقالة محسن صالح.. ومختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط



وقرر مجلس إدارة النادي الأحمر، برئاسة محمود الخطيب، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.. كما قرر المجلس ضم الكابتن محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن زكريا ناصف.

