السيتي.. بداية مثالية في "البريميرليغ"استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على تشيلسي 2-0، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى بالموسم الكروي 2024- 2025 "البريميرليغ".

سجل ثنائية السيتي كل من النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 18، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش 84، ليحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمسابقة.

وكان السيتي انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه به للمرة الرابعة على التوالي.

ونجح حامل اللقب في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية في المباراة بواسطة هدافه النرويجي هالاند عندما وصلته الكرة بين مدافعين فانسل من بينهما قبل أن يضعها بطريقة رائعة داخل الشباك، ليحتفل بالمباراة رقم (100) له في مختلف المسابقات مع سيتي سجل خلالها (91) هدفا ونجح في (15) تمريرة حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم يحتسب حكم المباراة هدفا لتشيلسي بداعي التسلل سجله السنغالي نيكولاس جاكسون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحسم كوفاتشيتش المباراة لصالح فريقه عندما سدد بقوة داخل الشباك محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق برنتفورد على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ليحصد برنتفورد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وسجل هدفي برنتفورد الكاميروني بريان مبوبا في الدقيقة (29) والكونغولي يوان ويسا (76)، فيما سجل هدف كريستال بالاس وايثان بينوك لاعب برنتفورد بالخطأ في مرمى فريقه (57).

وتختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء ليستر سيتي وتوتنهام غدا /الإثنين/.