مصطفى محمد يشارك بديلًا ونانت يتعادل سلبيًا مع تولوز في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة نانت وتولوز، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي "ليج 1"، بالتعادل السلبي دون أهداف. أقيمت المباراة على ملعب "تولوز البلدي".

شهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، حيث حل بديلًا عن سيمون.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول : شهد أفضلية نسبية لصالح تولوز من حيث الاستحواذ، حيث أضاع الفريق فرصة تسجيل محققة في الدقيقة 27.

: شهد أفضلية نسبية لصالح تولوز من حيث الاستحواذ، حيث أضاع الفريق فرصة تسجيل محققة في الدقيقة 27. الشوط الثاني: استمر تولوز في السيطرة على مجريات اللقاء، بينما تراجع لاعبو نانت للدفاع عن مرماهم.

بنتيجة التعادل، يحصل كل من نانت وتولوز على نقطة واحدة، ليحتلا المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي على التوالي.

سيخوض فريق نانت مباراته القادمة ضد أوكسير في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، والتي ستُقام يوم الأحد الموافق 25 أغسطس على ملعب "لا بوجوار".