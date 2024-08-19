نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف ريال مدريد الأول أمام مايوركا من تسديدة ساحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، هدف التقدم لمصلحة فريقه أمام مايوركا في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني. جاء هدف ريال مدريد بالدقيقة “13”، عن طريق البرازيلي رودريجو من تسديدة رائعة. هدف ريال مدريد أمام مايوركا دخل ريال مدريد مباراته ضد مايوركا بالتشكيل الآتي:- حراسة المرمى:- كورتوا ‏الدفاع:- ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفخال الوسط:- بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي - رودريجو الهجوم:-‏ فينيسيوس - كيليان مبابي