نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل بيبو وقبول استقالة محسن صالح.. قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم

كما قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعيين الكابتن مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته.

كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كل من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن زكريا ناصف.

وقررت لجنة التخطيط قبول اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وتم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

ووافقت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.

ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.