نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تنفيذه وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الاعلى للجامعات، وتنفيذ وتنسيق الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتورة منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد القادة.

وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024. ويشارك في البرنامج 16 متدربًا من سبع مؤسسات تعليمية مصرية وهم جامعه القاهره، جامعه الإسكندرية جامعة طنطا، جامعة بورسعيد، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.



وفي هذا السياق، صرح الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، قائلًا: "إن المجلس حريص على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة. وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين أمانة المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة وبناء على القرار الوزاري بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة على ان يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلين على أعلى درجات بحضور دورة تدريبية.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، ومستشار الوزير للانشطة الطلابية، على أهمية البرنامج قائلًا: "الخطة الاستراتيجية للمعهد تتضمن تنوعًا كبيرًا لصقل مهارات وتأهيل القيادات، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب الحديثة في الدورات التدريبية".

حيث يتضمن البرنامج عدة محاضرات ومنها فن القيادة الجماعية، التحول الرقمي في الجامعات أهميته وآلياته، التحول الرقمي في الدولة والجامعات، التعامل الإعلامي، الجوانب القانونية في الجامعات، فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وايضا التوعية وأسس الأمن القومي، ومحاضرة بعنوان القضايا القوميه ومكافحه الفساد ادارة المخاطر والأزمات

وتضمن اليوم الأول من البرنامج محاضرتين رئيسيتين، وهما محاضرة "فن القيادة الجامعية" التي قدمها الدكتور محمد فوزي والي، وتناولت المحاضرة مفاهيم القيادة والإدارة، وركزت على مهارات القيادة الإدارية الحديثة.

وقدم الدكتور والي شرحًا مفصلًا لصفات قائد المؤسسة ومهاراته، مسلطًا الضوء على الأدوار الرئيسية للقائد، والتي تشمل الإشراف على التخطيط، فتح آفاق جديدة للعمل، حل المشكلات المزمنة، تطوير الذات والآخرين، وتقدير المتميزين.

كما تطرق الدكتور والي إلى التحديات التي تواجه القائد وسبل التغلب عليها، مستعرضًا مقومات وركائز القائد الفعال وصفات القائد الملهم. قدم أيضًا عرضًا لأحدث نظريات القيادة، بما فيها القيادة الموقفية، وأكد على ثلاثة عوامل أساسية للتغيير المنشود: الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، والقدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعي. واختتم المحاضرة بشرح قوانين القيادة المتمثلة في الارتباط والانتقاء والتفويض.

أما المحاضرة الثانية في اليوم الأول فكانت بعنوان "التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي". وقدم الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات،

تعريفًا شاملًا للتحول الرقمي، موضحًا أنه عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات وتسيير الموارد المادية والبشرية.

جانب من اللقاء

ركزت المحاضرة على أهمية التحول الرقمي في دعم أنواع التعلم المستقبلية، الاستخدام الفعال للموارد، تسهيل إدارة المؤسسة، وتحسين عملية اتخاذ القرار باستخدام تحليل البيانات. كما تم ربط التحول الرقمي برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع التركيز على هدفين رئيسيين: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين جودة التعليم، وتحقيق الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية.

وناقش الدكتور عمارة التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التحول الرقمي، مسلطًا الضوء على ركائز التحول الرقمي في الجامعات الذكية ودور مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في هذه العملية. وأكدت المحاضرة على أهمية التحول الرقمي كضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق رؤية الدولة في رقمنة الخدمات.