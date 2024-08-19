نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط في فخ التعادل بافتتاح الدوري الإسباني أمام مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مصيدة التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي ريال مايوركا مساء اليوم الأحد والموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري.

ويأتي تعادل ريال مدريد مع مايوركا في أولى لقاءات الفريقين في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025 والتي تشهد ترقب جماهيري كبير.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

افتتح البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد أولى أهداف اللقاء من خلال هدف أحرزه في شباك مايوركا في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ونجح فيدات موريكي، نجم مايوركا في تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة الثالثة والخمسين من منافسات الشوط الثاني.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد أن احتسب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الفريقين.