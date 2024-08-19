أخبار اليمن : ما حقيقة توقف الرحلات في مطار صنعاء؟

ما حقيقة توقف الرحلات في مطار صنعاء؟نفى مصدر ملاحي بالخطوط الجوية اليمنية بصنعاء ما يتم الترويج له عن توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.

وقال المصدر ان خبر تعليق رحلات الخطوط الجوية لا أساس له من الصحة وانها مستمرة في تقديم رحلاتها بشكل يومي.

وأكد ان الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية مستمرة عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن وكذلك الرحلات الجوية الاخرى في مطارات الجمهورية.

ودعا المصدر الملاحي وسائل الاعلام المختلفة إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يروج لها عبر بعض المواقع الاخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي.

سبأ