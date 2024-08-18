أخبار اليمن : منتخب الناشئين يفوز بخماسية في مباراة ودية

منتخب الناشئين يفوز بخماسية في مباراة وديةفاز المنتخب الوطني للناشئين على فريق نادي المكلا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الرابعة التي أقيمت، عصر اليوم، على ملعب نادي المكلا.

أحرز خماسية ناشئو اليمن كل من مدين الورد في الدقيقة 24، وخالد سويدان في الدقيقة 60، وعبدالله خليفة في الدقيقة 65، وحمدي كريم في الدقيقة 69، وأحمد الدباشي عند الدقيقة 92، في حين سجل عبدالله باوزير هدف المكلا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وكان منتخب الناشئين قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره التدريبي في مدينة المكلا محافظة حضرموت، ضمن محطة إعداده لبطولة غرب آسيا 2024م، وحقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام فريق هلال فوه بنتيجة (1 – 0)، وفي المباراة الثانية تغلب على شعب حضرموت بنتيجة (2 - 1)، وانتصر في مباراته الثالثة على أهلي غيل باوزير بنتيجة (1 – 0).

ومن المقرر انطلاق بطولة غرب آسيا الـ11 للناشئين بالأردن في الثاني من سبتمبر المقبل، عندما يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب عُمان، ثم يلتقي نظيره السعودي يوم 6 سبتمبر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتطلع ناشئو اليمن إلى الحفاظ على لقب البطولة، بعد أن نجح في التتويج بنسخة عام 2023 في عُمان، وفي الدمام عام 2021م.