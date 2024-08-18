"سكة السلامة".. عودة ظافر العابدين إلى عالم الدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان ظافر العابدين عن عودته إلى عالم الدراما المصرية بعد غياب ظل أكثر من 6 سنوات، من خلال مسلسل سكة السلامة الذي سيتم عرضه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال لقاء له ببرنامج ET بالعربي.

وقال ظافر خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: “وحشتني الدراما المصرية ووحشني التواجد في رمضان، ليالي أوجيني كان بالنسبالي تجربة مهمة جدا، ورمضان الجاي هقدم مسلسل سكة السلامة وهو عمل مختلف ومتقدمش قبل كدا وأنا سعيد جدا بالتجربة دي والآن التحضيرات قائمة وإن شاء الله التصوير يكون بعد شهرين أو ثلاثة أشهر”.

آخر أعمال ظافر العابدين



وكان آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاث عيون " يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.