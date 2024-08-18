وفاء كامل: "تأثرت بـ سامية جمال وأول راقصة كانت مع فريد الأطرش"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الراقصة الاستعراضية المعتزلة وفاء كامل، عن تفاصيل مثيرة حول مسيرتها الفنية خلال ظهورها في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس.

وفي حديثها، قالت "كامل "، إنها كانت أول راقصة تؤدي رقصة استعراضية مع المطرب الراحل فريد الأطرش في أغنيته الشهيرة "يا حليوة يا حليوة"، مؤكدة أنها رغم التحديات، تمكنت من إيصال الأداء من خلال لغة الجسد بمهارة.

وأوضحت وفاء كامل، أنها تأثرت بشكل كبير بالفنانة سامية جمال، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما خلال فترة عملهما معًا كانت قائمة على المنافسة الفنية المحترمة، وليست على مشاعر الغيرة الشخصية.

وفي ذكرى طريفة، تذكرت وفاء كامل، موقفًا لا يُنسى مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، حيث قالت: "كنت في زيارة عمل في لبنان، وعندما جاء فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، شعرت بسعادة كبيرة وصفحت يد عبد الوهاب من شدة الفرح".

وأضافت: "عقب مغادرتهما، علمت أن عبد الوهاب بحث عن ليمون 'حامض' ليغسل يده بعد أن صفحتني"، وعندما التقت به مجددًا في حفل كبير في لبنان، رفضت أن تصفحه وقالت له: "هنا مفيش حامض".

كما تحدثت وفاء كامل عن طيبة قلب فريد الأطرش، مشيرة إلى أنه كان دائمًا يحرص على مشاركة طعامه مع جميع العاملين لديه، قائلًا: "فريد الأطرش كان يجلس مع جميع الشاغلين حوله على نفس الطاولة".