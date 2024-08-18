الدكتور أشرف زكي: "دار رعاية كبار الفنانين" تعكس احترامنا لرموز الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أسباب تغيير اسم "دار رعاية المسنين" إلى "دار رعاية كبار الفنانين"، تماشيًا مع فلسفة الدار التي تركز على تقديم رعاية متميزة للفنانين الكبار.

وأوضح "زكي"،خلال مداخلة هاتفية في برنامج "لقاء على الهوا" الذي تقدمه الفنانة لقاء سويدان على قناة الشمس، أن الدار تركز على تقديم الرعاية المثلى لكبار الفنانين، مبينًا أن "الدار ليست مجرد دار مسنين، بل هي مخصصة لرعاية وإقامة كبار الفنانين الذين أسهموا بشكل كبير في صناعة الفن".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن الدار تواصل جهودها الحثيثة لتوفير أفضل مستوى من الرعاية لكبار الفنانين الذين يمثلون جزءًا من تاريخ الفن المصري.

ووجه نقيب المهن التمثيلية شكره لسمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، لدعمه الكبير ومساهمته في تمويل ورعاية الدار، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في التغلب على التحديات التي تواجهها الدار في توفير الرعاية اللازمة.