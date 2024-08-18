«100 يوم صحة» قدمت أكثر من 26 مليونا و235 ألف خدمة مجانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 10:32 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 26 مليون و235 ألفا و3 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 17 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و880 ألفا و308 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 779 ألفا و391 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 410 آلاف و294 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 113 ألفا و237 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 79 ألفا و389 خدمة، بالإضافة لتقديم 96 ألفا و665 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و142 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 68 ألفا و352 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 190 ألفا و918 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و147 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و388 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1845 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و303 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ67 ألفا و237 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».