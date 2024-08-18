ملخص أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أهداف مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة 19 صنع برناردو سيلفا.

وعاد ماتيو كوفاسيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 84 وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب تشيلسي ومانشسترسيتي

ويحتل المان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالمباراة الأولى بينما يأتي البلوز في المركز 17 دون نقاط حيث خسر أمام السيتي.

