المكون السحري لتطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب نتيجة روعه في نصف ساعه فقط

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رياض - احمد صلاح - تطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب، اهم ما يميز جمال المرأة هو الرموش والشعر الطويل والناعم الجذاب واللامع لذا تسعى العديد من الفتيات إلى استخدام وصفة طبيعية ذات نتيجة فعالة تجعلهم يحصلون على شعر ناعم وجذاب وبطريقة سريعة .

وصفة زيت الزيتون مع البيض لتطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب

قد تبحث الكثير من السيدات من الوصفات الفعالة لتطويل الرموش والشعر وتكثيف الحواجب بشكل طبيعي وفعاله .

مكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر

عدد 2 بيضه

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض

ثلاث ملاعق من جوز الهند

زيت الزيتون بمقدار ثلاث ملاعق

طريقة تكوين وتحضير وصفة العسل والبيض لتطويل الشعر والرموش

نخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض

نضع الخلطة على الشعر مقدار 20 دقيقة

لكى تحصلي على شعر لامع نحضر لتر من الماء ونضع عليه ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ونغسل بها الشعر ثم نغسل الشعر مرة اخرى بالشامبو الخاص بك.

سوف تلاحظين الفرق في تطويل الشعر والرموش وتكثيف الحواجب عند تكرار هذه الوصفة .

لذلك يجب تكرار هذه مرتين كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطوية .

وصفة الخردل لتطويل الشعر والرموش

يعتبر الخردل من أكثر الوصفات الفعال في تطويل الرموش والشعر وتطويل الرموش .

مكونات وصفة الخردل لتطويل الشعر وتكثيف الحواجب

ثلاث ملاعق من مسحوق الخردل

بيضة واحده

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

طريقة تكوين وتحضير وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

نضيف مسحوق الخردل إلى كميه قليلة من الماء ونقلبه جيدا حتى نحصل على العجينة المطلوبة

نضيف إلى العجينة بيضة مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتى نحصل على العجينة المطلوبة

نضع الخلطة على الشعر الجاف لمده خمس دقائق، ونقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس لكى تزيدي من الدورة الدموية لفروة الرأس .

ولكى تحصلي على شعر طويل ورموش طويل وجذاب يمكنك تكرار الخلطة مرة أسبوعيا ولمدة شهرين

خلطة زيت اللوز لتطويل الشعر وتكثيف الرموش والحواجب .

هذه الوصفة لها تأثير فعال جداً في تطويل الشعر وتكثيفه وتطويل الرموش .

مكونات زيت اللوز لتكثيف الشعر

زيت اللوز بمقدار ملعقتين

ماء بمقدار ملعقتين

خميرة بمقدار ملعقة ونصف

ملعقة ونصف من فيتامين E

طريقة تكوين وتحضير

وصفة زيت اللوز لعلاج مشاكل الشعر