انت الأن تتابع خبر "من النهاردة مش هتلاقي عرق تاني".. طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل بكل سهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال فصل الصيف يبحث العديد عن طرق لعمل مزيل العرق بسبب أنه لا غنى عنه داخل المنزل أو للأشخاص بسبب الروائح التي تظهر الكريهة، ولكن عندما تستخدم مزيل عرق صناعي المتواجد بالأسواق سوف يكون بضرر شديد لدى العديد فمثل أن يقوم بتغيير لون البشرة، وقد يظهر بعض التصبغات لذلك يفضل الكثير بعمل مزيل عرق داخل المنزل بدون أي آثار جانبية ويعمل على تفتيح الأبطين، عليك فقط اتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من أهم الخطوات الخاصة به.

وصفات مزيل عرق في المنزل

يمكنك أن تقوم بعمل وصفات متعددة خاصة بمزيل العرق داخل المنزل ومن أهمها ما يلي:

مزيل عرق بعصير الليمون مع الشبه

فتقوم الشابة بمساعدة التخلص عن أي رائحة كريهة كما أنها تقوم بتفتيح الإبطين بصورة مبهرة ويمكن أن يستخدمها سواء كان البشرة العادية أو البشرة المختلطة ومن أهم خطواتها ما يلي:

عليك بإحضار طبق غويط وضع به ملعقتين شابة مع ربع كوب عصير ليمون.

قم بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى يتجانس.

قم بوضع هذا الخليط في علبة محكمة وضعها في الثلاجة عندما تقوم باستخدام هذا المزيل عليك باستخدامه مرتين في الأسبوع.

مزيل عرق بمياه الورد والخل تفاح

يكون مياه الورد بالتخلص أي روائح خاصة بالعرق كما أن خل التفاح يساعد بوقوف التعرق الشديد ومن أهم خطواتها ما يلي:

قم بإحضار طبق وضع به ثلاثة ملاعق مياه ورد مع ملعقة خل تفاح.

قم بوضع هذا الخليط في بخاخه.

عليك الاستخدام هذا المزيل تحت الإبطين بصورة يومية.

مزيل عرق بمياه الورد والشبه

يمكنك أن تقوم بصنع هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية ومن أهمها ما يلي: