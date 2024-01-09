" كلام فالسيما" يستضيف المخرج محمد فاضل بالهناجر وإبداع الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل الموافق 11 يناير الجاري، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج اشرف فايق.

المخرج محمد فاضل وابداعاته فى المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة



ويقام هذا الشهر تحت عنوان "المخرج محمد فاضل وابداعاته فى المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس الموافق 18 يناير بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.

صالون كلام فالسيما

يشار أن صالون "كلام فالسيما" يقام في الخميس الثاني من كل شهر بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.