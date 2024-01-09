الخميس المقبل.. موعد طرح تامر عاشور لـ «هيجيلي موجوع»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 04:29 مساءً - أعلن الفنان تامر عاشور عن موعد طرح أغنيته الجديدة هيجيلي موضوع، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب تامر معلقًا: "هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة ٧ مساء على يوتيوب وجميع المنصات، انتظروا".

https://www.instagram.com/reel/C14VmoUIL0-/?igsh=NnY3Z2E0MzB3cGJz

وكان قد كشف تامر في وقت سابق عن تعاونه مع شركة بنش مارك لإنتاج أغانيه التي سيقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة وهذه تعد التجربة الإنتاجية الأولى لبنش مارك التي تخصصت في تنظيم الحفلات والفعاليات الفنية.

وكشف تامر عاشور أنه سيطرح أولى أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستحمل اسم هيجيلي موجوع» لتكون الأغنية الأولي الاي سيطرحها خلال عام 2024.

وعلى صعيد آخر احتفل الفنان تامر عاشور منذ فترة بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

وحضر حفل الزفاف كل من الفنانة أنغام، ورامي جمال والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.