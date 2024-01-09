لأول مرة منذ 6 سنوات.. محمد رمضان يغيب عن  السباق الرمضاني 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر الفنان محمد رمضان أن يخرج من السباق الرمضاني القادم 2024، بعد أن كان مقرر أن يخوض الماراثون هذا العام.

محمد رمضان

وتعتبر هي المرة الأولي لرمضان التي يغيب فيها عن دراما رمضان، منذ 6 سنوات، حيث قدم خلالهما عدة أعمال درامية ناجحة وتصدرت التريند خلال الشهر الكريم.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية:

وفي سياق آخر كان قد شارك رمضان العام الماضي بمسلسل حضرة العمدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان من المقرر تقديم الجزء الثاني منه لكن تم تأجيله لعدة أسباب.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

محمد رمضان

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويذكر أن حقق المخرج محمد سامي فوزًا مهمًا بجائزة أفضل مخرج لعام 2024 في حفل جوائز "دير جيست"، الذي أُقيم مساء السبت في أحد فنادق التجمع الخامس، وتمنح هذه الجائزة تقديرًا لإنجازاته في إخراج مسلسله الأخير "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، ومن المقرر أن يتسلم المخرج الجائزة اليوم.

آخر أعمال محمد رمضان:

وجدير بالذكر أن يستعد رمضان لافتتاح حفل كأس الأمم الأفريقية 2024 بأغنيته الجديدة “عربي”، والمقرر إقامتها في ملعب “الحسن واتارا” بأبيدجان، بداية من السبت المقبل.

وقد روج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح.