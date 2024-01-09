لليوم الخامس على التوالي "النهايات أخلاق" لـ رامي صبري تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل الفنان رامي صبري تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “النهايات أخلاق”، وتصدرت المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق أكثر من 380 ألف مشاهدة في أقل من خمسة أيام من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أولي أغاني البوم «النهايات أخلاق»

الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

كلمات أغنية “النهايات أخلاق”

بعد ما فكرنا كتير وتعبنا من التفكير في الاخر مرتحناش ووصلنا لحل اخير اننا مش متفقين واحنا الاتنين عارفين إنه ا مش نافعة خلاص بنعاند بس في مين.. ومادام اخرتنا فراق يبقي النهايات اخلاق نفضل فاكرينها بخير مهو اصلنا مش في سباق ودي مش معناها رجوع متغيرش الموضوع حسسني ان انت تمام ومتقفلهاش بدموع... كده احسن ليا وليك والايام هتنسيك واحد جربت معاه مطلعش مناسب ليك ويا عالم بعد سنين هنعيش ونقابل مين مش يمكن بكرة نكون من حق اتنين تانيين.