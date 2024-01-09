رمضان 2024.. عائشة بن أحمد بطلة أمام آسر ياسين في مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم آسر ياسين في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الساعة 5، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

عائشة بن أحمد بطلة أمام آسر ياسين

وتشارك عائشة بن أحمد، كبطلة في مسلسل الساعة 5 أمام آسر ياسين، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال آسر ياسين

ويعرض لـ آسر ياسين فيلم "شماريخ"، ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

فيلم فرقة الموت

ويواصل آسر في الفترة الحالية تصوير مشاهده في فيلم فرقة الموت، ويجسد خلاله شخصية خُط الصعيد الذي يدخل في صراعات عديدة مع شخصية الضابط التي يقدمها أحمد عز، والعمل يضم في بطولته بجوار عز وآسر كل من منة شلبي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

والجدير بالذكر ان الفنانة عائشة بن أحمد قد حققت نجاحًا في الفترة الماضية من خلال المشاركة في حكاية روحي فيك، الحكاية الرابعة من مسلسل 55 مشكلة حب، حيث دارت أحداثها في إطار نفسي تشويقي، وشارك في بطولة حكاية روحي فيك إلى جانب عائشة بن أحمد، عدد من النجوم منهم نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والعمل من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.

ونافست عائشة بن أحمد في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسل مذكرات زوج، الذي شارك في بطولته كل من طارق لطفي، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، هناء الشوربجي، نهى عابدين، نادية رشاد، حازم إيهاب، وچلا هشام، والعمل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج لـ أحمد بهجت، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما، وجسدت عائشة بن أحمد في المسلسل، شخصية مهندسة معمارية، كما تدخل في خلافات مع زوجها طارق لطفي خلال الأحداث.