اليوم.. بدء تصوير إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي بالمعادي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس خالد النبوي في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل إمبراطورية ميم، بدا النبوي التصوير اليوم في منطقة المعادي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور القصة حول أب يتمرد الاولاد عليه، ويقرون عمل انتخابات واختيار حاكم يحكم الأسرة، والأب يوافق وقرروا اختياره في النهاية لأنهم يحبون والدهم، من المقرر ان يكون 15 حلقة، حيث أن هذه الأعمال البسيطة في عدد الحلقات تكون محببة لدى الجمهور ما دام اكتملت أحداث القصة ووصلت الفكرة للمشاهد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم بجانب خالد النبوي كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

إمبراطورية ميم

وقُدمت قصة إمبراطورية ميم، قبل ذلك في فيلم عام 1972، من إخراج حسين كمال، وكان من بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وجاء العمل في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتناول إحسان عبدالقدوس من خلال رواية إمبراطورية ميم، قصة أب يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكنه يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، وذلك دليل على حبهم له، وبعد تعديل في القصة قامت ببطولة الفيلم سيدة الشاشة فاتن حمامة.

أحدث أعمال خالد النبوي

ومن ناحية أخرى، انتهى خالد النبوي مؤخرًا من تصوير فيلم أهل الكهف، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ويشارك فيه كل من محمد ممدوح، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، غادة عادل، جميل برسوم، صبري فواز، محمد فراج، هاجر أحمد، أحمد عيد، وريم مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

آخر أعمال خالد النبوي

والجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل رسالة الإمام، تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وتناول من خلاله السيرة الذاتية للإمام الشافعي خاصة آخر 6 سنوات قضاهم في مصر، وشارك فيه كل من أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، حمزة العيلي، سلمى أبوضيف، رامز أمير وآخرين، وفي رمضان قبل الماضي 2022، قدم خالد النبوي، مسلسل راجعين يا هوى، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.