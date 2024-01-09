بعد تشويق الجمهور.. تامر حسني يطرح فيديو كليب "موحشتكيش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم تامر حسني حالة من التوهج الفني في الآونة الأخيرة، حيث طرح منذ الساعات القليلة الماضية فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة".

حقق فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته على “اليوتيوب”، حيث تخطى حاجز الـ 160 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات منذ طرحها، وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في كليب "موحشتكيش" حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

تامر حسني يعلن عن موعد طرح فيديو كليب “موحشتكيش”

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني لطرح فيديو كليب "موحشتكيش" من ألبوم هرمون السعادة، عن موعد طرح الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "حبايب قلبي انتظروا غدًا ان شاء الله كليب موحشتكيش من البوم هرمون السعاده على جميع المنصات كل سنه وانتوا طيبين".