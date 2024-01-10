هكذا هنأت راندا البحيري ليلى زاهر بمناسبة خطبتها من هشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة راندا البحيري الفنانة ليلى زاهر بمناسبة خطوبتها على المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع “ فيسبوك”.

راندا البحيري

وكتبت راندا البحيري: “ألف مبروك هشام وليلى أحمد زاهر”.

ليلى زاهر وهشام جمال

وأعلن هشام عن الخطوبه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: ""الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من أيام قليله كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

أكدت الفنانة ليلى زاهر كثيرًا، أن علاقتها بـهشام جمال، تتمثل في الصداقة والعمل، مُشيرة إلى أنها تأخذ برأيه دائمًا في جميل الأشياء؛ لأنها تثق فيه.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

وأضافت ليلى زاهر في تصريحات سابقة لبرنامج MBC Trending: " أنا بشكره جدا وديما كان بيشجعين وبيدعمني".

في بيتنا روبوت

أول مسلسل لهما كان “ في بيتنا روبوت ” وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.