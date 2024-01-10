نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال عبير عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانه عبير عادل، الذي ولد في 10 يناير عام 1969، كانت دائما تحب الفن وتريد الدخول إلى عالمه تمكنت من إثبات موهبته، اختفيت فترة ولكن لم يصرح عن السبب حتى الأن ولكنها عادت مرة أخرى إلى عالم التلفزيون وهذا عن طريق مشاركتها مع الفنانة الجميلة “حنان ترك” في مسلسل “القطة العمياء”.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أعمال عبير عادل..



أبرز اعمال عبير عادل

ميني سات: نونة المأذونة، القطة العميا، قاتل بلا أجر، حلزونى، كافيه تشينو، طيارة ورق، قمر، المهنة طبيب، القضاء في الإسلام، حرس سلاح، هارون الرشيد، قصة الحى الغربي، اغتيال، لن أعيش في جلباب أبى، الحفار، لهيب الانتقام، الوعد الحق، القضاء في الإسلام، الشرس، ابنة الصول، مسجل خطر، الوحش والطيب والشرس، الفتاة في القلب، المسحراتى الأصيل، بكيزة وزغلول، مسلسل نادية، وكسبنا القضية، يوميات زوجة مفروسة اوى.

جوائز حصلت عليها عبير عادل

قامت الأكاديمية المسؤولة عن الإبداع الخاص بفن عالم السينما والتليفزيون والمسرح بالاشتراك مع الأكاديمية الخاصة بكلا من السينما والمسرح فقط بتكريم الفنانة عبير عادل اختيارها كأفضل ممثلة في عالم المسرح على مستوى الوطن العربي كله، كما أن السيد مجدي الناظر والذي يترأس إدارة أكاديمية الإبداع ومعه السيد سيد محروس والذي يدير الأكاديمية بتسليم الفنانة عبير الجائزة وهم في غاية الفرح كما كان مع الفنانة عبير في هذا اليوم باقة من ألمع النجوم والذين يحملون في قلبهم كل الحب لزميلتهم في الوسط الفني، في عام 2007 حصلت على جائزة بسبب أنه تم إختيارها على أنها أفضل ممثلة دور ثاني وهذا بسبب أدائها المميز الذي ظهرت به في مسرحية “كيد النسا”.

كواليس أشهر دور في حياة عبير عادل

لعبت "عبير عادل"، العديد من الأدوار التلفزيونية، إلا أنها ظلت عالقة في وجدان الجمهور المصري بدور بنت الوزير، الذي لعبته في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي مقدر له أن يصير ترند منذ عرضه الأول، وفي كل مرة يعاد عرضه فيها، أكدت عبير أن إفيه "الشقة كلها ريحتها كانت توم"، مشهد حقيقي، قائلة إن الفنانة عبلة كامل، اعتادت على أن تحضر لنا طعام في الكواليس، وفي هذا اليوم أحضرت عبلة كامل ثومية وباذنجان مخلل، وعندما دخلت الفنانة كوثر العسال، اللوكيشن، ورائحة اللوكيشن تفوح منه رائحة الطعام، قالت الإفيه الشهير فضحك الجميع، وطلب منها المخرج أحمد توفيق أن تقول الإفيه في المشهد.

نبذة عن عبير عادل

ولدت الفنانة عبير عادل في 10 يناير عام 1969 عشقت الفن منذ طفولتها بعد الثانوية ألتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصلت على درجة البكالوريس تمكنت من أثبات موهبتها في منتصف الثمانيات وكان أشهر أعمالها مسلسل بكيزة وزغلول التي عرفها الجمهور من خلاله بطولة الفنانة اسعاد يونس والفنانة سهير البابلي، عبير شخصية تتكتم علي اسرتها ولا تحب ان تظهرها للاعلام لكنها تزوجت من الوسط الفني من الفنان عادل انور وهو شقيق المطرب ابو الليف ولديها منه ولد وينت وقالت عبير عن ابنها إنه في معهد الموسيقي العربية طالب مطرب وملحن وتدرب على التمثيل في ورشة الفنان خالد جلال

