نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. محطات في حياة هادي الجيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاربعاء 10 يناير، ذكري وفاة الفنان هادي الجيار، الذي توفي عام 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، يعد أحد الذين حفروا أسماءهم بأعمالهم الخالدة والباقية في أذهان الجمهور، وواحدا من المشاغبين فى مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي مازالت تحقق البسمة لدى الجمهور حتي يومنا هذا



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان هادي الجيار..

حياة هادي الجيار

ولد هادي الجيار 15 أكتوبر 1949، حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور «لطفي» ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون

مسيرة هادي الجيار الفنية

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شارك في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثّل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985م، اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009م، وكان آخر ظهور له حتى مسلسل سك على إخواتك في رمضان 2018 كما ظهر أيضا في مسلسل الاختيار ٢ بدور والد يوسف الرفاعي أحمد مكي.

أبرز أعمال هادي الجيار

أفلام: صابر جوجل، عزازيل، الغيبوبة، من أطلق هذه الرصاصة، ليالي الصبر، درب الجدعان، الكابتن وصل، جيل آخر زمن، شباب لكل الأجيال، رحلة المشاغبين، كل شيء قبل أن ينتهي، احترس عصابة النساء، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مقص عم قنديل، انتهى التحقيق، سمورة والبنت الأمورة، سري جدًا، عذراء.. ولكن، الكل يحب، لمن تشرق الشمس، بائعة الحب، شلة المشاغبين، عندما تشرق الأحزان

مسلسلات: شديد الخطورة، عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، شطرنج، عد تنازلي، كيكا على العالي، آخر عمارة على اليمين، سلسال الدم، العقرب، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة، العنيدة، شارع عبد العزيز، الزناتي مجاهد، بالشمع الأحمر، مملكة الجبل، بره الدنيا، طوق نجاة، اغتيال شمس، القطة العميا، الرجل والطريق، لو كنت ناسي، ما تخافوش، أبو ضحكة جنان، إن غاب القط، السماح، أدهم الشرقاوي، عزيز على القلب، ساعة عصاري، غريب الدار، الملك فاروق، شرخ في جدار العمر، القاهره ترحب بكم، الجبل، الإمام المراغي، سوق الخضار، إمرأة من الصعيد الجواني، مسائل عائلية جدا، أين ذهب الحب، من غير ميعاد.

وفاة هادي الجيار

توفي ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، شُيِّع جثمانه ودفنه بعد صلاة ظهر يوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر