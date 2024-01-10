نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الخير والبركة”.. ديو يجمع هلا رشدي ومحمد الحلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانه هلا رشدي لطرح ديو جديد يجمع بينها وبين الفنان محمد الحلو، ومن المقرر طرحه يوم الجمعة المقبل، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





هلا رشيدي تروج لديو الخير والبركة مع محمد الحلو





وروجت هلا رشدي لـ الديو الجديد الذي يجمعها مع محمد الحلو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،وعلقت الفيديو الذي شاركته قائلة: “دويتو الأحلام رقم “2” العظيم محمد الحلو وانا”.





وتابعت: “تكملة لسلسة الحب في سيد الكل عملنالكوا أغنية "الخير والبركه" قريبًا”.





وكتب وائل غنيمي مدير أعمال هلا رشدي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: بسم الله نبدأ السنة الجديدة.. أغنية جديدة للفنانة هلا رشديدويتو مع الفنان الكبير والصديق والأب الروحي والتاريخ كله الفنان محمد الحلو.





وأضاف وائل غنيمي: كلمات الأغنية للشاعر الكبير والعبقري أيمن بهجت قمر الأخ والصديق اللي ماعرفش أكفي جمايله ووقوفه معايا،وألحان الكبير أوي محمد يحيي اللي حضرت عبقريته وهو بيلحن وتوزيع الفنان وسام عبد المنعم اللي عرف يوظف التوليفة ويطلعها فيأحسن صورة.





واختتم وائل حديثه قائلًا: وطبعا وش الخير هلا رشدي اللي النجاح معاها له طعم رهيب.. وطبعا أهم اتنين معايا في الشركة وعشرة العمرهيثم حسين وأيمن محمد اللي لولاهم حاجات كتير ماكانتش تتعمل، أخيرًا بقى إحنا عملنا حاجة حلوة وأتمنى تعجب الناس.. الأغنية هتنزلإن شاء الله يوم الجمعة على اليوتيوب.. مش هاوصيكم بقي على الشير.









آخر أعمال هلا رشدي





طرحت هلا رشدي أحدث أغنياتها بعنوان راحة، أكتوبر الماضي، بالتعاون مع جيتاريست محمود صيام، والذي شاركها الغناء، وذلك بعد فترةراحة طويلة لإصابتها بالأحبال الصوتية.



كما أن انطلاقة هلا رشدي الفنية جاءت من خلال فرقة أيامنا الحلوة حسبما قالت في تصريحات لبرنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناةالأولى بالتليفزيون المصري، موضحة: "المايسترو محمد عثمان، من الناس التي تحب كل ما هو جديد ومختلف، وأتى من كل بستان زهرة،حتى قدم للفن بوكيه ورد مكتمل من المغنيين كل في مجاله".





آخر أعمال محمد الحلو





ويذكر أن آخر أعمال محمد الحلو هو غنائه لتتر مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.







