في ذكرى رحيله.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاربعاء 10 يناير، ذكري وفاة الفنان هادي الجيار، الذي توفي عام 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، يعد أحد الذين حفروا أسماءهم بأعمالهم الخالدة والباقية في أذهان الجمهور، وواحدا من المشاغبين فى مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي مازالت تحقق البسمة لدى الجمهور حتي يومنا هذا

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اللحظات الاخيرة في حياة هادي الجيار..

اللحظات الاخيرة في حياة هادي الجيار

وكشفت ابنته بسنت هادي الجيار خلال لقاء سابق مع الإعلامي رامي رضوان، أنه كان يعاني من مشاكل في الرئة، وكان دائما ما يحاول تكذيب شائعات وفاته، الوضع ازداد سوءا في مشاكل الرئة والتنفس، ليبدأ يتعافى ويرجع مرة أخرى لتصوير أعماله، بدأ التنفس يقل عن الطبيعي، فكان يجب عليهم اللحاق به والذهاب إلى المستشفى، لافتة إلى أنه كان هناك محاولات منها لإقناعه، خاصة أنه كان خائفا من المستشفى، ولا يحب الذهاب إليه، قائلا: «لو إتأكدت أنها كورونا هنزل، لكن لو مش متأكدين خلوني أتعالج في البيت».

اخر ما كتب هادي الجيار

وكان آخر ما كتبه الفنان الراحل هادي الجيار، قبل وفاته بأيام، منشورًا -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك- أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا، ولم يكن يعلم أن الوباء سيقتله وينهي حياته، فكتب: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

مسيرة هادي الجيار الفنية

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شارك في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثّل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985م، اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009م، وكان آخر ظهور له حتى مسلسل سك على إخواتك في رمضان 2018 كما ظهر أيضا في مسلسل الاختيار ٢ بدور والد يوسف الرفاعي أحمد مكي.

وفاة هادي الجيار

توفي ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، شُيِّع جثمانه ودفنه بعد صلاة ظهر يوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر

