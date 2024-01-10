في ذكرى رحيله.. تعرف على أعمال هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاربعاء 10 يناير، ذكري وفاة الفنان هادي الجيار، الذي توفي عام 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، يعد أحد الذين حفروا أسماءهم بأعمالهم الخالدة والباقية في أذهان الجمهور، وواحدا من المشاغبين فى مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي مازالت تحقق البسمة لدى الجمهور حتي يومنا هذا

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال هادي الجيار..

أعمال هادي الجيار

أفلام: صابر جوجل، عزازيل، الغيبوبة، من أطلق هذه الرصاصة، ليالي الصبر، درب الجدعان، الكابتن وصل، جيل آخر زمن، شباب لكل الأجيال، رحلة المشاغبين، كل شيء قبل أن ينتهي، احترس عصابة النساء، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مقص عم قنديل، انتهى التحقيق، سمورة والبنت الأمورة، سري جدًا، عذراء.. ولكن، الكل يحب، لمن تشرق الشمس، بائعة الحب، شلة المشاغبين، عندما تشرق الأحزان.

مسلسلات

شديد الخطورة، عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، شطرنج، عد تنازلي، كيكا على العالي، آخر عمارة على اليمين، سلسال الدم، العقرب، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة، العنيدة، شارع عبد العزيز، الزناتي مجاهد، بالشمع الأحمر، مملكة الجبل، بره الدنيا، طوق نجاة، اغتيال شمس، القطة العميا، الرجل والطريق، لو كنت ناسي، ما تخافوش، أبو ضحكة جنان، إن غاب القط، السماح، أدهم الشرقاوي، عزيز على القلب، ساعة عصاري، غريب الدار، الملك فاروق، شرخ في جدار العمر، القاهره ترحب بكم، الجبل، الإمام المراغي، سوق الخضار، إمرأة من الصعيد الجواني، مسائل عائلية جدا، أين ذهب الحب، من غير ميعاد، الإمام محمد عبده، بطة وأخواتها، حدث في الهرم، ملاعيب شيحة، المعمورة، أمس لا يموت، رياح الماضي، أبيض x أبيض، ثورة الحريم، طرح البشر، السيرة العاشورية، فارس العرب، الخيول، أمر إزالة، حمام بشتك، العصيان، البرنسيسة، البر الغربي، سوق العصر، منشية البكري، الأماني المرة، تلال الغضب، الحب والاختيار، الشهاب، الابن الضال، الضوء الشارد، أوراق من المجهول، كعب داير، دهب قشرة، شيء غير الحب، الخط الساخن، سعد اليتيم، القضاء في الإسلام، الدوغري، السيرة الهلالية، جمهورية زفتى، وسادسهم الزمن، النوارس والصقور، اثنين في واحد، شقة الحرية، دموع الشموع، لعبة كل بيت، أبناء ولكن، المال والبنون.

