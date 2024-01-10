في ذكرى رحيله.. سبب انسحاب هادي الجيار من مدرسة المشاغبين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاربعاء 10 يناير، ذكري وفاة الفنان هادي الجيار، الذي توفي عام 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، يعد أحد الذين حفروا أسماءهم بأعمالهم الخالدة والباقية في أذهان الجمهور، وواحدا من المشاغبين فى مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي مازالت تحقق البسمة لدى الجمهور.



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب انسحاب هادي الجيار من مدرسة المشاغبين

سبب انسحاب هادي الجيار من مدرسة المشاغبين

كشف هادي الجيار فى لقاء قديم له عن مشاركته فى مسرحية مدرسة المشاغبين، وأنه فكر بالانسحاب والاعتذار من المسرحية بعد السخرية التى لاقاها من زملائه المثقفين، قائلا: "لقيت نفسى محتاس فى وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبد المنعم مدبولى وقولتله مش عارف أروح فين وأجى منين فى وسطهم، قال لى اقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعنى أكمل".

أبرز أعمال هادي الجيار

أفلام: صابر جوجل، عزازيل، الغيبوبة، من أطلق هذه الرصاصة، ليالي الصبر، درب الجدعان، الكابتن وصل، جيل آخر زمن، شباب لكل الأجيال، رحلة المشاغبين، كل شيء قبل أن ينتهي، احترس عصابة النساء، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مقص عم قنديل، انتهى التحقيق، سمورة والبنت الأمورة، سري جدًا، عذراء.. ولكن، الكل يحب، لمن تشرق الشمس، بائعة الحب، شلة المشاغبين، عندما تشرق الأحزان

مسلسلات: شديد الخطورة، عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، شطرنج، عد تنازلي، كيكا على العالي، آخر عمارة على اليمين، سلسال الدم، العقرب، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة، العنيدة، شارع عبد العزيز، الزناتي مجاهد، بالشمع الأحمر، مملكة الجبل، بره الدنيا، طوق نجاة، اغتيال شمس، القطة العميا، الرجل والطريق، لو كنت ناسي، ما تخافوش، أبو ضحكة جنان، إن غاب القط، السماح، أدهم الشرقاوي، عزيز على القلب، ساعة عصاري، غريب الدار، الملك فاروق، شرخ في جدار العمر، القاهره ترحب بكم، الجبل، الإمام المراغي، سوق الخضار، إمرأة من الصعيد الجواني، مسائل عائلية جدا، أين ذهب الحب، من غير ميعاد.

اللحظات الاخيرة في حياة هادي الجيار

وكشفت ابنته بسنت هادي الجيار خلال لقاء سابق مع الإعلامي رامي رضوان، أنه كان يعاني من مشاكل في الرئة، وكان دائما ما يحاول تكذيب شائعات وفاته، الوضع ازداد سوءا في مشاكل الرئة والتنفس، ليبدأ يتعافى ويرجع مرة أخرى لتصوير أعماله، بدأ التنفس يقل عن الطبيعي، فكان يجب عليهم اللحاق به والذهاب إلى المستشفى، لافتة إلى أنه كان هناك محاولات منها لإقناعه، خاصة أنه كان خائفا من المستشفى، ولا يحب الذهاب إليه، قائلا: «لو إتأكدت أنها كورونا هنزل، لكن لو مش متأكدين خلوني أتعالج في البيت».

وفاة هادي الجيار

توفي ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، شُيِّع جثمانه ودفنه بعد صلاة ظهر يوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر