بسبب "موحشتكيش".. تامر حسني يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني التريند، بأغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وتشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني هي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وتصدرت المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في الكليب.

تامر حسني يعلن عن موعد طرح فيديو كليب “موحشتكيش”

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني لطرح فيديو كليب "موحشتكيش" من ألبوم هرمون السعادة، عن موعد طرح الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "حبايب قلبي انتظروا غدًا ان شاء الله كليب موحشتكيش من البوم هرمون السعاده على جميع المنصات كل سنه وانتوا طيبين".

كلمات أغنية "موحشتكيش"

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..