نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعاونهما في عصابة عظيمة.. إسعاد يونس تشارك رنا رئيس في إنترفيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إسعاد يونس على دعم الفنانة رنا رئيس فى أولى بطولاتها المطلقة، حيث تظهر كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل "إنترفيو"، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل إنترفيو

مسلسل إنترفيو يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، رنا ضمن الأحداث سوف تعيش قصة حب عن طريق الذكاء الاصطناعي والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان السوري خالد شباط، في أول أدواره بالدراما التليفزيونية في مصر، بعد نجاحه بمسلسل كريستال، الذي عُرض مؤخرًا.

ويشارك في بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر أعمال رنا رئيس

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وتدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.