نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام الفضالة تشارك جمهورها بكواليس مسلسل "بعد غيابك عني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة والتي تحمل اسم "بعد غيابك عني"، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة من كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" من لوكيشن تصوير مسلسل" بعد غيابك عني" قريبا ً في رمضان.



وأضافت:" والمسلسل يضم مجموعة من النجوم أبرزهم شهاب جوهر، السعودي تركي اليوسف، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، روان العلي، شهد سلمان وغيرهم، من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف علياء الكاظمي".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام الفضالة

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، ألف مليوون مبروك،إن شاء الله هتكسري الدنيا، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إلهام الفضالة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام الفضالة، مسلسل" النون وما يعلمون"،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم شهاب جوهر، فاطمة الحوسني، عبير أحمد، وغيرهم، من تأليف عبدالرحمن الأشكناني وإخراج حمد البدري.



وشاركت أيضًا بمسلسل خواتي غناتي مع المخرج سائد هواري، والكاتبة جميلة جمعة، عن قصة 4 أخوات وأب مُقعَد، تولت الأخت الكبرى غيداء التي تجسدها إلهام، مهمة تربية أخواتها بعد وفاة والدتهن.

أحداث مسلسل “خواتي غناتي”

يسلّط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، كالعنف الأسري، التعايش مع ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاقات الأسرية، وقضايا النساء، يشارك في بطولته غازي حسين، إبراهيم الحربي، فيصل العميري، عبدالله بهمن، طلال باسم، أحمد النجار، طيف، حصة النبهان، وشهد سلمان.

