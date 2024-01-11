أحمد فريد يروج لمسلسل "وبينا معاد ٢"

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد فريد لمسلسل “ وبينا معاد ٢” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب أحمد فريد:' استنوا وبينا معاد ٢حماس، وحب، وشغف، هكذا شعر جمهور مسلسل "وبينا معاد" في انتظار عرض الجزء الثاني، بينما ينتظرون بفارغ الصبر، وذلك بعد النجاح الكبير والساحق التي حققه في الجزء الأول، وتعلق الجمهور بأبطالها، ونظرًا لهذا النجاح أقدم صناعها على تقديم موسم جديد له ابتداءً من 13 يناير المقبل.

وقررت قناة dmc عرض مسلسل "وبينا معاد" الجزء الثانى، ومن المقرر عرضة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الساعة 8 مساء، وذلك بعد الحملة الدعائية التى انتشرت عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة

وبينا معاد

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.

ونال مسلسل "وبينا ميعاد" إعجاب الجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولي منه حتي الحلقة الثلاثون منه ولقي المسلسل تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

قصة العمل

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن «صبري فواز» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد «على وطاهر ومراد ومصطفى» نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية «شيرين رضا» التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات «أروى وهند وليلى ونيللي» ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.