الوطنية للإعلام: ”صوت القاهرة” صاحبة الحق في تراث أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:31 صباحاً - حسم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجدل حول أزمة تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد حسين زين أن أمور الملكية واضحة فيما يخص تراث أم كلثوم، قائلا: "الموضوع مفهوم وفي خلاف كثير ومثبوت قانونا ولكن الحق يعود لصوت القاهرة لأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية والسابقة واللاحقة لأم كلثوم".

وأشار حسين زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" إلى أن هناك حكم محكمة 2020 بأحقية صوت القاهرة في ملكية تراث أم كلثوم، موضحا أن مسألة تراث أم كلثوم مسألة نسبة حقوق وصوت القاهرة هي المالكة بنسبة 70% والورثة لهم حقوق بنسبة 30% وجزء من الورثة يقدر بـ80% من نسبة الـ30% باعوا حقوقهم.

وتابع: الـ80% من ورثة أم كلثوم باعوا حقوقهم من النسبة المخصصة لهم من التراث وهو 30% والمتبقي 70% لصوت القاهرة، وبالتالي شركة صوت القاهرة هي صاحبة النسبة الكبيرة والحقوق الواضحة ولكن الناس تحب المجادلات الكثيرة"، مؤكدا أن الحق يعود لصوت القاهرة في ملكية تراث أم كلثوم.