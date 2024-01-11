بالفيديو.. دينا ترد على انتقادات صورتها مع أحمد الفيشاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:31 صباحاً - علقت الفنانة دينا على الانتقادات التي أثارت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" من كواليس فيلم "عادل مش عادل"، والتي جمعتها بالفنان أحمد الفيشاوي، حيث كان يضع يديه على ركبتيها.

وقالت دينا عبر برنامج «et بالعربي» قائلة: «الناس بقي عندهم في مخها توقعات دايما غريبة، بس لا احنا زملاء وكنا عمالين بنهزر في الصور واحنا بنكشر، وقلنا لا نضحك في الصور بعد كده، والشخص الثالث اللي موجود معانا في الصورة هو مدير التصوير، هي الناس علقت بتعليقات سخيفة شوية، بس عادي ده المتوقع».