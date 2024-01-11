تفاصيل شخصية هاجر أحمد في مسلسل”المعلم”

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هاجر أحمد، حاليًا في مسلسل”المعلم”والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلال الأحداث دور إمرأة متزوجه من الفنان منذر رياحنة الذي يعمل تاجر سمك.

أبطال مسلسل “المعلم”



مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته.

احتفال هاجر أحمد بعيد ميلاد زوجها

وفي سياق آخر احتفلت الفنانة هاجر أحمد، مؤخرًا بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشاركت هاجر أحمد جمهورها صورة برفقة زوجها أثناء تأديتهما لمناسك العمرة في الحرم المكي، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة أول يوم في السنة الجديدة لزوجي "أحمد" ‎تمت في بيت ربنا، يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله".

وفي سياق آخر، يعرض لهاجر أحمد، حاليًا في السينمات فيلم “بلوموندو”، بطولة الفنان حسن الرداد وتدور أحداثه حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.





أبطال فيلم" بلوموندو"



والفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.