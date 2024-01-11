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أصدقاء إيهاب توفيق ومحبيه يحتفلون بعيد ميلاده وتألقه في "كاسيت 90s" (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصدقاء إيهاب توفيق ومحبيه يحتفلون بعيد ميلاده وتألقه في "كاسيت 90s" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على إعداد إحتفالية لعيد ميلاده لتكون مفاجأة له خلال إحيائه مساء أمس إحدي السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

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تفاصيل حفل عيد ميلاد إيهاب توفيق

 

إحتفالية عيد ميلاد إيهاب توفيق جائت للاحتفاء به هذا العام عقب نجاحه وتألقه فى "كاسيت 90s" التي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور بالاضافة إلى التفاعل الايجابي لملايين المتابعين له على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير اعماله المنتج تامر عبد المنعم وحرص في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال ومشاركتهم في الإحتفال بعيد ميلاده.

 

أغاني إيهاب توفيق التي قدمها في حفل عيد ميلاد 


وأشعل وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما  عدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها  "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل"  ، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا" بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري “ و”سنة حلوة"، وغيرها.

 

وتخلل الحفل تقديم إيهاب توفيق للمطرب الشاب أحمد الحصري للصعود على خشبة المسرح والذي من جانبه قدم أغنية بعنوان "وش طيب " كلمات ولحن الفنان مصطفي كامل ونالت استحسان الجمهور.

 

حفلات إيهاب توفيق في رأس السنة 


وكان ايهاب توفيق قد حطم الرقم القياسي فى مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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